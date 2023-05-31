Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела поселка Карпаты в ЛНР

Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков в среду, 31 мая, показал последствия обстрела в поселке Карпаты Перевальского района Луганской Народной Республики (ЛНР) с украинской стороны. Там поврежден строительный городок и здание птицефабрики.

«Небольшая воронка говорит о том, что на землю упали уже обломки ракеты от реактивной системы залпового огня HIMARS, то есть взорвалась она в воздухе», — подчеркнул журналист.

Один из очевидцев сообщил, что взрыв произошел ночью около 1:00

«Все, конечно, спали. <…> Все отдыхали после работы», — сказал собеседник издания.

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Карпаты в ночь на 31 мая. По последним данным, там погибли пять человек, еще 19 ранены.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.