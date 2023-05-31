Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два теплохода столкнулись на реке Лена в Иркутской области
Общество
МВД РФ объявило в розыск замначальника Генштаба ВСУ и двух генералов
Наука и техника
Ученые РФ разработали раневые повязки на основе графена
Мир
В МИД РФ стремление Венесуэлы в БРИКС назвали свидетельством авторитета союза
Армия
Снайпер группировки ВС РФ «Юг» рассказал о странном поведении в рядах ВСУ
Происшествия
ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по поселку Карпаты в ЛНР
Культура
Кинематографисты из КНР рассказали о российско-китайских проектах
Общество
Врач развеяла миф о необходимости отказаться от сладкого при сахарном диабете
Политика
Захарова назвала подлейшей позицию Запада по атакам БПЛА на Москву
Мир
Япония обсудила с США и Кореей запуск баллистических ракет КНДР
Происшествия
Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону возросло до 36
Мир
Постпредство России обвинило ЕС в игнорировании интересов сербов в Косово
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела поселка Карпаты в ЛНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков в среду, 31 мая, показал последствия обстрела в поселке Карпаты Перевальского района Луганской Народной Республики (ЛНР) с украинской стороны. Там поврежден строительный городок и здание птицефабрики.

«Небольшая воронка говорит о том, что на землю упали уже обломки ракеты от реактивной системы залпового огня HIMARS, то есть взорвалась она в воздухе», — подчеркнул журналист.

Один из очевидцев сообщил, что взрыв произошел ночью около 1:00

«Все, конечно, спали. <…> Все отдыхали после работы», — сказал собеседник издания.

Время нервов: почему май станет решающим для ВСУ в Донбассе
Украинское командование стягивает туда все свои оставшиеся резервы

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Карпаты в ночь на 31 мая. По последним данным, там погибли пять человек, еще 19 ранены.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023