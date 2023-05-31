Фестиваль фейерверков проведут в Пензе в конце июля

В Пензе началась подготовка к проведению Межрегионального фестиваля фейерверков и фаер-шоу «Огни Спутника». Мероприятие состоится с 24 по 30 июля в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В региональном министерстве культуры и туризма состоялось совещание, на котором обсуждались детали предстоящего события. Так, основные мероприятия будут проходить в микрорайоне «Город Спутник». Днем на набережной выступят творческие коллективы, а вечером лучшие пиротехнические команды из разных регионов России покажут свое мастерство.

ИА «Пенза-пресс» уточняет, что фестиваль получил федеральную поддержку в размере почти 807,5 тыс. рублей. Средства пойдут на подготовку площадки для проведения мероприятий, разработку концепции праздника, программы, анонса фестиваля в СМИ и на оснащение необходимым для проведения оборудованием.

Впервые фестиваль фейерверков провели в 2018 году. Победила в самой зрелищной номинации «Коллектив» команда LIGArt из Пензы.