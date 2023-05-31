Учения в Южной Корее будут сокращены из-за погоды

Военные учения у берегов Южной Кореи будут сокращены. Причина — непогода в районе проведения грядущих маневров. Участие в Eastern Endeavor 23 также примут Австралия, США и Япония. Цель учений — предотвращение незаконного оборота оружия, передает телеканал «Известия». Уже отменен смотр боевых кораблей министром обороны Южной Кореи. В министерстве обороны республики уточнили, что высадка на берег будет отработана позже. В маневрах, вероятно, не будет задействована авиация.

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