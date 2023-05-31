Корреспондент «Известий» показал работу артиллерии ВС РФ в районе Дзержинска в ДНР

Первый армейский корпус удерживает оборону на дзержинском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) и отражает атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстановку на этом участке 31 мая показал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

«Противник не снижает свою активность в воздухе. Постоянно пытается работать своими беспилотными летательными аппаратами как в ударных вариантах со сбросами, так и применять дроны-камикадзе», — рассказал он с позиций.

ВСУ наступательных действий не ведут, однако ведут огонь по российским позициям. По словам бойцов, обстановка остается спокойной.

«Противник активных действий не ведет, потому что попадает под удар нашей артиллерии. Если какая-то операция, боевой выход, они поднимают коптер, делают запись. После этого применяется решение об ответе. Всё зависит об обстановки», — рассказал боец.

В Первом армейском корпусе отмечают, что ВСУ перешли на цифровой формат общения, в то время как российские бойцы поддерживают личный контакт между собой.

«Когда мы находимся постоянно со своим личным составом, это, как минимум, поддержка для него. Он понимает, что в бою командир не бросит», — говорят бойцы.

Ранее в этот день военкор «Известий» Родион Северьянов показал, как российские военные продолжают эффективную работу по уничтожению противника на авдеевском направлении в ДНР. На видео запечатлен процесс наводки орудий на местоположение украинских боевиков. Затем по их позициям наносится артиллерийский удар.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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