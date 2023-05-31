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Опашку лесов для защиты от пожаров проводят в Орловской области

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В Орловской области во время пожароопасного сезона специалисты обновляют минеральные полосы для защиты лесов от пожаров. Работы планируется завершить в кратчайшие сроки, поскольку правильная опашка лесных массивов при соблюдении необходимой глубины и ширины препятствует движению пламени.

Как сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление лесами, в зону ответственности сотрудников учреждения «Ливнылес» входит лесной фонд двух лесничеств: Ливенского и Глазуновского. На территории последнего завершены работы на 112 км существующих противопожарных минерализованных полос.

Всего же подобную работу должны провести в году три раза. Это необходимо из-за того, что в лесу накапливается слой горючих материалов, таких как хвоя, листва, ветки и трава.

Ранее сообщалось, что в зоне вероятного воздействия лесных пожаров в Орловской области находятся три детских загородных оздоровительных учреждения. Там созданы подразделения добровольной пожарной охраны.

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