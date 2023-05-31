Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два теплохода столкнулись на реке Лена в Иркутской области
Общество
МВД РФ объявило в розыск замначальника Генштаба ВСУ и двух генералов
Наука и техника
Ученые РФ разработали раневые повязки на основе графена
Мир
В МИД РФ стремление Венесуэлы в БРИКС назвали свидетельством авторитета союза
Армия
Снайпер группировки ВС РФ «Юг» рассказал о странном поведении в рядах ВСУ
Происшествия
ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по поселку Карпаты в ЛНР
Культура
Кинематографисты из КНР рассказали о российско-китайских проектах
Общество
Врач развеяла миф о необходимости отказаться от сладкого при сахарном диабете
Политика
Захарова назвала подлейшей позицию Запада по атакам БПЛА на Москву
Мир
Япония обсудила с США и Кореей запуск баллистических ракет КНДР
Происшествия
Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону возросло до 36
Мир
Постпредство России обвинило ЕС в игнорировании интересов сербов в Косово
Сюжет:

Хирургический корпус детской больницы в Брянске достроят к 2024 году

0
Фото: Брянская областная детская больница
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До 2024 года планируют достроить хирургический корпус ГБУЗ «Брянская областная детская больница». Это будет современный медицинский центр для детей.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, масштабное строительство стартовало в 2022 году. Оно ведется в рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения». Каждый год в больнице оказывают амбулаторно-поликлиническую, стационарную медицинскую помощь порядка 14 тыс. детей.

Потребность в новом корпусе, где будет размещаться хирургический стационар, назрела давно. Ее удалось реализовать благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

В новом семиэтажном здании будет приемное отделение с приемно-смотровыми боксами, отделение детской хирургии, равматологии-ортопедии, урологии, оториноларингологии, офтальмологии, а также диагностический блок, телемедицинский консультативно-диагностический центр и дезинфекционное отделение.

Корпус будет рассчитан на 160 мест. Его оснастят современным операционным и диагностическим оборудованием, в том числе КТ-, УЗИ- и рентгеноаппаратами, офтальмологическим и оториноларингологическим оборудованием.

Ранее сообщалось, что в Брянской области в 2023 году отремонтируют восемь мостов. Его проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также должны построить новый мост через реку Болву на дороге «Подъезд к городу Фокино». В общей сложности за год отремонтируют 400 км автомагистралей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023