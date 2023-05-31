Хирургический корпус детской больницы в Брянске достроят к 2024 году

До 2024 года планируют достроить хирургический корпус ГБУЗ «Брянская областная детская больница». Это будет современный медицинский центр для детей.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, масштабное строительство стартовало в 2022 году. Оно ведется в рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения». Каждый год в больнице оказывают амбулаторно-поликлиническую, стационарную медицинскую помощь порядка 14 тыс. детей.

Потребность в новом корпусе, где будет размещаться хирургический стационар, назрела давно. Ее удалось реализовать благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

В новом семиэтажном здании будет приемное отделение с приемно-смотровыми боксами, отделение детской хирургии, равматологии-ортопедии, урологии, оториноларингологии, офтальмологии, а также диагностический блок, телемедицинский консультативно-диагностический центр и дезинфекционное отделение.

Корпус будет рассчитан на 160 мест. Его оснастят современным операционным и диагностическим оборудованием, в том числе КТ-, УЗИ- и рентгеноаппаратами, офтальмологическим и оториноларингологическим оборудованием.

Ранее сообщалось, что в Брянской области в 2023 году отремонтируют восемь мостов. Его проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также должны построить новый мост через реку Болву на дороге «Подъезд к городу Фокино». В общей сложности за год отремонтируют 400 км автомагистралей.