Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы привезут в Самару 1 июня

В Самарскую область прибудет ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Его провезут по трем городам региона: Сызрани, Тольятти и Самаре.

Так, по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия поклониться святыне можно будет в Самаре в Софийском соборе 1 июня с 17:00 до 20:00, 2 и 3 июня с 8:00 до 20:00, 4 июня с 8:00 до 17:00. Молебны перед святыней отслужат по окончании Божественной литургии, в 12:00 и в 15:00, а также по окончании вечерней службы.

В Сызрани ковчег будет находиться в Казанском кафедральном соборе с 8:00 31 мая до 12:00 1 июня, а в Тольятти — в Преображенском кафедральном соборе с 8:30 5 июня до 17:00 6 июня.

Как поясняет НИА «Самара», пояс Пресвятой Богородицы является одной из величайших христианских святынь. По преданию, она сама сплела его из верблюжьей шерсти.

Пояс передавался из поколения в поколение. С IV века он находился в Константинополе, заключенный в золотой ковчег с царской печатью. В X веке пояс разделили на части. Одна из них хранится на Афоне, в Ватопедском монастыре.

В 2011-м святыню привезли в Россию. Она посетила 14 городов, в том числе и Самару. Ей поклонились более 3 млн паломников. Тогда же частицу передали на вечное хранение в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга.