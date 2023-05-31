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Беспилотник упал на территории Ильского НПЗ на Кубани

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) упал неустановленный беспилотный аппарат. Об этом в среду, 31 мая, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В результате падения аппарат разбился. Инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. Угрозы жизни населения нет», — говорится в Telegram-канале штаба.

Уточняется, что инцидент произошел около 4:00. После обнаружения летательный аппарат был уничтожен взрывотехниками в целях безопасности.

На месте работают спецслужбы и правоохранительные органы.

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В этот же день на Кубани сообщали о пожаре на на территории Афипского НПЗ. Загорелась одна из установок по перегонке мазута. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что возгорание распространилось на площади 100 кв. м. К настоящему моменту огонь ликвидирован.

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