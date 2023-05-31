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Число погибших при обстреле птицефабрики в ЛНР возросло до пяти

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Число погибших при обстреле птицефабрики в Луганской Народной Республике (ЛНР) возросло до пяти, ранены 19 человек. Об этом в среду, 31 мая, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Обстрел <…> производился с применением РСЗО HIMARS. Противник выпустил четыре ракеты — три ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и одну ракету типа М31», — сказано в публикации представительства в Telegram-канале.

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Ранее сообщалось о четырех погибших.

Вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты в Перевальском районе в ночь на 31 мая.

30 мая украинские военные выпустили сразу 35 ракет из реактивных систем залпового огня по двум населенным пунктам в Донецкой Народной Республике (ДНР). В то же время было выпущено 15 ракет по Горловке и еще 20 ракет по поселку Верхнеторецкое.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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