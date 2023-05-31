Водоемы Твери признали непригодными для купания

В Твери водоемы не прошли проверку Роспотребнадзора. Специалисты пришли к выводу, что они не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Так, в Тверце у Тверецкого моста, в Волге у набережной Афанасия Никитина и в Тьмаке в поселке Первомайском вода не соответствует санитарно-химическим и микробиологическим нормам. Также в Волге нашли паразитов.

Самыми лучшими оказались показатели воды в Константиновском карьере. Они соответствуют нормам, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Также на соответствие нормам проверили почву у водоемов. Самым чистым вновь оказался Константиновский карьер. Другие реки Тверской области проверку не прошли.

Ранее, 30 мая, сообщалось, что подросток из Москвы сломал позвоночник, купаясь в реке Урал в Орске. Он нырнул в воду и ударился о дно.