Япония обсудила с США и Кореей запуск баллистических ракет КНДР

Глава департамента по делам Азии и Океании министерства иностранных дел Японии Такэхиро Фунакоси, спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон и спецпредставитель США по КНДР Сон Ким обсудили по телефону запуск баллистических ракет Северной Кореей. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба японского МИД.

Отмечается, что стороны решительно осудили действия Пхеньяна.

«Беспрецедентная частота и новый способ запуска Северной Кореей баллистических ракет представляют собой серьезную и непосредственную угрозу региональной безопасности, а также явный и серьезный вызов международному сообществу», — говорится в публикации.

Представители Японии, США и Южной Кореи также договорились продолжить наблюдение за ситуацией и тесное сотрудничество между странами в сфере безопасности.

Ранее в этот день КНДР произвела запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. Запуск вызвал экстренное предупреждение об эвакуации в некоторых частях Южной Кореи и Японии. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Сеуле около 6:32 утра по местному времени (00:32 по мск).

По данным агентства Yonhap, ракета-носитель пропала с радаров до того, как достигла места назначения. Уточнялось, что вооруженные силы Южной Кореи совместно с США находятся в состоянии повышенной бдительности из-за случившегося запуска, военные поддерживают состояние полной готовности.

Позже южнокорейские военные подняли со дна Желтого моря часть, предположительно, ракеты-носителя КНДР, которая должна была вывести на орбиту военный разведывательный спутник. Обломки обнаружили примерно в 200 км к западу от острова Очхандо.

В свою очередь, Пхеньян пообещал провести повторный запуск космического спутника в ближайшем будущем. В КНДР заявили, что при запуске ракеты-носителя типа «Чхоллима-1» в космос возникла проблема на этапе работы двигателя второй ступени.

До этого, 29 мая, КНДР уведомила Японию о датах запуска своего нового разведывательного спутника. Был обозначен период с 31 мая по 11 июня.

Испытания Северной Кореи, связанные с заключительным этапом разработки нового разведывательного спутника, были проведены в декабре 2022 года. Минобороны страны уточнило, что в ходе испытаний был запущен тестовый аппарат.