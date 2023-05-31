ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по поселку Карпаты в ЛНР

Обстрел поселка Карпаты в Луганской Народной Республике (ЛНР) велся из американских систем залпового огня HIMARS. По населенному пункту было выпущено четыре ракеты, сообщило в среду, 31 мая, представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Обстрел производился с применением РСЗО HIMARS. Противник выпустил четыре ракеты: три ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и одну ракету типа М31», — говорится в Telegram-канале представительства.

При обстреле получили повреждения строительный городок и здание птицефабрики.

Ранее в этот день сообщалось, что в ночь на 31 мая украинские боевики обстреляли птицефабрику в Карпатах. По последним данным, пять человек погибли и еще 19 пострадали.

28 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из HIMARS населенный пункт Алмазная в ЛНР. По нему также было выпущено четыре ракеты. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили восемь мирных жителей. Разрушен один жилой дом, повреждено семь одноэтажных жилых домов, газопровод и линия электропередачи.

Как подчеркнули местные власти, обстрел велся по гражданским объектам.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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