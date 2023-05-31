В Калуге проходит XI ежегодный туристический форум

В Калуге в инновационном культурном центре состоялось открытие XI ежегодного Калужского туристического форума «Калуга — место поиска смыслов».

Организаторами мероприятия выступают региональное министерство культуры и туризма и городская управа Калуги.

Вице-губернатор Карина Башкатова, выступая от имени главы области Владислава Шапши, отметила, что сейчас в регионе есть более 1,5 тыс. различных объектов туризма. Она выразила уверенность, что форум станет хорошей возможностью поиска точек роста.

Участие в работе форума принимают заслуженный артист России, кинорежиссер Игорь Угольников, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, меценат Исмаил Ахметов, основатель и руководитель проекта «Никола-Ленивец» Николай Полисский.

На мероприятиях первого дня среди участников обсуждалось создание бренда города и региона, формирование городской идентичности и экотуризм. Второй день форума проведут в Юхновском районе. Участники круглого стола будут обсуждать лучшие практики организации туристических троп. Кроме того состоится открытие нулевого километра Калужской тропы, пишет газета «Весть».

Ранее сообщалось, что в Калуге появился путеводитель по промышленному туризму. Пособие дает подробную информацию о 14 предприятиях Калужской области.