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МВД РФ объявило в розыск замначальника Генштаба ВСУ и двух генералов

В МВД объявили в розыск трех генералов Украины, обвиняемых в гибели 500 жителей Донбасса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Колесник и еще два генерала, которых обвиняют в гибели более 500 мирных жителей Донбасса, объявлены в розыск. Эта информация стала известна 31 мая из ведомственной базы разыскиваемых.

В базе розыска МВД России также значатся украинские генералы Александр Локота и Андрей Грищенко.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточках у Колесника, Локоты и Грищенко.

Статья, по которой их разыскивают, не называется.

Как сообщалось 22 марта, в гибели в 2016 году свыше 500 мирных жителей Донбасса всех троих обвинил Следственный комитет России. Отмечалось, что также порядка 1000 жителей получили ранения.

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Днем ранее МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Какая статья вменяется военному, не уточняется.

Также российским ведомством в розыск объявлен главком ВСУ Валерий Залужный.

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