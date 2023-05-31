Перевозчик заплатит 700 тыс. рублей за ДТП с автобусом в Петербурге
В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд вынес решение по делу о ДТП с участием ПАЗа и КамАЗа, которое произошло в январе 2022 года в Шушарах. В результате аварии пострадали две девушки, пассажирки автобуса.
ДТП произошло из-за того, что водители обоих транспортных средств не справились с управлением. Одной пассажирке был причинен вред здоровью средней тяжести, у другой диагностировали травму головы. Установлено, что водитель грузовика работал в ООО «Итеко Россия».
Суд решил, что компания-перевозчик должна выплатить пострадавшим в общей сумме 720 тыс. рублей, передает телеканал «78».
Ранее, 26 мая, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил сократить срок действия водительских прав для людей старше 75 лет. Автор инициативы мотивировал свое предложение участившимся количеством ДТП на российских дорогах с участием пожилых людей.