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Житель Магадана отдал мошенникам 450 тыс. рублей

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Полиция в Магадане проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении 64-летнего мужчины. Потерпевший лишился 450 тыс. рублей.

По словам потерпевшего, ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил магаданца, что на его счетах выявлена мошенническая активность. Пенсионер согласился продиктовать банные банковской карты, а также информацию из приходящих SMS-сообщений. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»).

В Коми трое местных жителей лишились 4 млн рублей после общения с мошенниками по телефону. Граждане рассчитывали, что смогут получить доход от инвестиций.

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