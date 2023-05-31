Лейкоз крупного рогатого скота выявили в Приморском крае

Лейкоз крупного рогатого скота обнаружили в Кавалеровском муниципальном округе Приморского края. Ветеринарная инспекция может ввести ограничительные мероприятия в регионе.

Антитела к вирусу лейкоза были обнаружены у шестимесячной коровы в одном из хозяйств в селе Устиновка. Об этом сообщает ИА UssurMedia. Пробы были отобраны государственным инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

С начала 2023 года это уже 44-й случай лейкоза, который подтвержден Приморской межобластной ветеринарной лабораторией. Заболевание характеризуется появлением опухолей. На ранней стадии лейкоз протекает бессимптомно, но на поздних стадиях приводит к появлению злокачественных разрастаний кроветворных и лимфоидных клеток в органах.

Жителей региона просят не покупать молочную и мясную продукцию неизвестного происхождения. На рынке следует интересоваться наличием ветеринарных сопроводительных документов на продукцию.