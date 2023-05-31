Лось устроил соревнование с электричкой в Петербурге

В Петербурге лось посоревновался с электричкой на скорость. Происходящее сняли на видео пассажиры. Судя по кадрам, животное сдало позиции в районе станции Девяткино. Лось слишком близко подбежал к краю платформы, оступился и упал.

Как отмечает телеканал «78», в другой раз житель Всеволожского района снял на видео, как отгоняет пару лосей от Новоприозерского шоссе. Животные убежали в лес.

По словам экспертов, причина поведения сохатых — сезонная миграция, из-за которой они вынуждены приближаться к черте города. Это опасно как для людей, так и для самих животных.

Так, выходя на проезжую часть, лось может стать причиной ДТП. Велик риск гибели для водителя и его пассажиров, да и финансовые издержки могут оказаться крупными. В качестве компенсации за вред, нанесенный окружающей среде, автомобилист должен заплатить Минприроде 80 тыс. рублей. Лось, если не погибнет, будет усыплен из-за тяжелых травм.

Ранее, в мае, сообщалось, что в Удмуртии с начала 2023 года зафиксировано 38 случаев ДТП с участием диких животных. На сайте республиканского минприроды опубликовали информацию об участках трасс, где чаще всего происходят подобные аварии.