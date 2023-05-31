Три вытрезвителя откроют в городах Красноярского края

Три вытрезвителя появятся в Красноярском крае. Соответствующее решение приняли депутаты законодательного собрания региона.

Документ об открытии вытрезвителей будет рассмотрен на ближайшей сессии заксобрания. В случае его принятия учреждения начнут работу уже в июле. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В Ачинске и Норильске обеспечивать работу вытрезвителей будут городские администрации. В Красноярске вытрезвителем займутся некоммерческие организации. Стоимость первого года работы вытрезвителей составит как минимум 56 млн рублей.

По словам председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Ильи Зайцева, в течение года депутаты будут наблюдать за работой учреждений на базе муниципалитетов и некоммерческих организаций. На основании оценки работы будет выбрана более эффективная модель.

Ранее сообщалось, что в Сургуте вытрезвитель начал работу с 1 октября 2022 года. С того момента в учреждение доставили почти 850 человек. Каждый третий пациент является вахтовым работником.