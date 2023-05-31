Число платных Telegram-каналов российских YouTube-блогеров выросло на 42%

Количество платных Telegram-каналов, созданных российскими YouTube-блогерами, выросло на 43% в I квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года. Об этом 31 мая сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные платформы для монетизации контента в Telegram Paywall.

По мнению экспертов компании, это связано с отменой монетизации YouTube для создателей контента из России, уходом зарубежных компаний.

«Российские блогеры потеряли возможность заработка с помощью YouTube-каналов, поэтому они ищут новые способы монетизации контента, стремясь восстановить прежний уровень дохода», — отмечается в исследовании.

Так, раньше площадка выплачивала ютуберам процент за размещение в их роликах рекламы, однако в прошлом году этот способ монетизации стал недоступен для российских блогеров. Кроме того, зарубежные компании, ушедшие из РФ, перестали покупать у блогеров нативную рекламу внутри видео.

В связи с этим ютуберы начали создавать закрытые Telegram-каналы с дополнительным контентом, на которые в основном подписываются те же люди, которые были подписаны на их YouTube-каналы. Таким образом блогеры получают дополнительный доход.

Ранее, 26 мая, стало известно, что YouTube откажется от формата сторис с 26 июня. Вместо привычного формата YouTube предлагает использовать короткие вертикальные видео Shorts — они и раньше были доступны пользователям и пользовались большей популярностью, нежели сторис.