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Жителей Забайкальского края предупредили о заморозках

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Ночные заморозки ожидаются в Забайкальском крае в ближайшие три дня. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

Согласно прогнозам, температура на поверхности почвы может опускаться до –3 градусов. В ведомстве считают, что с наступлением заморозков возрастает риск бытовых пожаров. Местных жителей просят соблюдать осторожность при использовании отопительных приборов. Владельцам садовых участков следует защитить посадки пленкой или соломой.

Ранее синоптики спрогнозировали аномальную жару на Урале, в Сибири и Поволжье. Температура превысит +30 градусов.

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