В Красноярске четырехлетняя девочка умерла в больнице от септического шока

В Красноярске четырехлетняя девочка умерла от септического шока после того, как сломала руку при падении с дивана

31 мая 2023, 07:58 0

Фото: ТАСС/Владимир Гердо