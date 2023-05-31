В Красноярске четырехлетняя девочка умерла в больнице от септического шока
В Красноярске возбудили уголовное дело по факту гибели четырехлетней девочки в больнице от септического шока после повреждения руки. Об этом в среду, 31 мая, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ на официальном сайте.
По версии следователей, 4 мая в поселке Березовка девочка повредила руку, упав дома с дивана. На следующий день, после ухудшения самочувствия и повышения температуры, родители привезли ребенка в травмпункт. Там ей наложили гипс и посоветовали обратиться в поликлинику.
Состояние девочки не улучшалось, поэтому утром 8 мая ее доставили в березовскую больницу. Однако врачи не госпитализировали ее. Вечером, при повторном осмотре в медучреждении специалисты диагностировали у пациентки септический шок. Несмотря на старания реаниматологов, спасти девочку не удалось.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Следователи провели обыски в медицинском учреждении и изъяли документацию. В настоящее время специалисты выясняют, на каком этапе врачи допустили небрежность, не предприняв срочных мер. Расследование продолжается.
Ранее, 30 января, стало известно о смерти семилетнего мальчика в больнице в Алтайском крае. По данным следствия, при оказании медпомощи в больнице у ребенка остановилось дыхание. Врачи не смогли его спасти. Было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.