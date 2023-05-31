Алкоголь запретят продавать в Коми 1 июня

В Коми на один день, 1 июня, запретят продажу алкоголя. В этот день в республике будут отмечать Международный день защиты детей.

Запрет вводится в соответствии с региональным Законом № 60-РЗ «Об установлении дополнительных ограничений при розничной продаже алкогольной продукции», напоминает ИА «Комиинформ» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.

Это ограничение распространяется на магазины и киоски, но не на розничную продажу алкогольных напитков при оказании услуг общественного питания.