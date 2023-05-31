Отопительный сезон завершают в районах Камчатского края

В районах Камчатского края приступили к завершению отопительного сезона. 31 мая подачу тепла остановили в Мильковском районе.

По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, в муниципалитетах проводится мониторинг температуры воздуха. При повышении среднесуточной температуры до +8 градусов и более в течение пяти суток принимается решение о завершении отопительного сезона. Однако власти районов вправе продлить сезон в зависимости от прогноза погоды. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

В муниципалитетах, где отопительный сезон продолжается, имеется достаточный запас топлива. В Алеутском муниципальном округе подача отопления ведется в круглосуточном режиме, котельные в селе Никольское отключают поочередно для профилактических работ на срок не более двух недель.