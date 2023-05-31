Курьера телефонных мошенников будут судить в Хабаровском крае

Следователи ОМВД по Советско-Гаванскому району (Хабаровский край) завершили расследование уголовного дела в отношении 19 летнего парня, которого подозревают в участии в телефонном мошенничестве. Молодой человек выполнял роль курьера.

По версии полиции, предложение о работе обвиняемому пришло со скрытого номера в одном из мессенджеров Собеседник предлагал парню приехать по определенному адресу и забрать у местного жителя деньги, а затем зачислить средства на определенный счет. За выполнение задания молодому человеку полагалось вознаграждение в размере 10% от полученной суммы, пишет ИА AmurMedia.

Установлено, что аферисты обманывали пожилых людей по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Они требовали, чтобы пенсионеры отдали курьеру определенную сумму. Следователи полагают, что молодой человек причастен к шести эпизодам мошенничества с общим ущербом 700 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.