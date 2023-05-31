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В МИД РФ стремление Венесуэлы в БРИКС назвали свидетельством авторитета союза

Дипломат Щетинин: заявление Мадуро отражает растущий авторитет, который приобретает БРИКС
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Стремление Венесуэлы стать частью БРИКС говорит о растущем авторитете союза пяти государств, заявил 31 мая директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«Заявление Мадуро отражает тот растущий авторитет, который приобретает БРИКС в современной международной обстановке своим взглядом на происходящее, своими оценками, своей моделью сотрудничества на равноправной основе без санкций и давления», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Щетинина, страны БРИКС обсуждают критерии расширения объединения. Когда соответствующие договоренности будут приняты, придет очередь обсудить конкретные кандидатуры на присоединение.

«Как мы понимаем, президент Венесуэлы подчеркнул, что он тоже находится в списке кандидатов. Мы это высоко ценим», — добавил дипломат.

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29 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что его страна хотела бы быть частью сообщества стран БРИКС. По его словам, это объединение формирует новый мировой порядок. В свою очередь президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, чтобы «бросить вызов» доллару.

Ранее, в апреле, с рабочим визитом в Венесуэле побывал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он провел переговоры со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем и с президентом Венесуэлы.

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Оно было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка.

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