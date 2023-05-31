Фуникулер во Владивостоке закроют на один месяц
Фуникулер во Владивостоке закроют 1 июня. На объекте запланированы профилактические работы и техническое освидетельствование.
Обслуживание элементов фуникулеры займет один месяц. Специалисты проверят двигатель, силовое оборудование, а также тросы, крепления и рельсовые пути. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Ожидается, что фуникулер будет запущен 1 июля после проведения всех необходимых испытаний.
Линия фуникулера, расположенная на склоне сопки Орлинойц, была открыта в 1962 году. Она действует в качестве общественного транспорта. ПРофилактические работы на объекте проводятся ежегодно.