Продажу алкоголя на один день ограничат в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске на один день запретят розничную продажу алкоголя В городе отметят Международный день защиты детей.

По данным администрации, запрет на торговлю алкоголем 1 июня предусмотрен региональным законом от 26.04.2013 № 33-ЗО «Об установлении на территории Сахалинской области дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции». Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. Запрет распространяется на магазины и киоски, но не действует в заведениях общественного питания.

При нарушении закона индивидуальным предпринимателям и руководителям торговых объектов грозят штрафы, которые составляют до 40 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для юридических лиц. Кроме того, за продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей.