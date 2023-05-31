«Известия» показали кадры ДТП с участием шести машин в Москве

В районе московского метро «Митино» произошло ДТП с участием шести машин. Кадры с места инцидента появились в распоряжении «Известий» 31 мая.

По данным «Известий», водитель каршеринга 1987 года рождения превысил скорость и столкнулся с припаркованными у обочины автомобилями.

На записи показаны поврежденные авто: у машин разбиты передние и задние части, в некоторых сработала подушка безопасности. Один из автовладельцев рассказал, что ходовая часть его машины разбита.

До кареты скорой помощи водитель каршеринга дошел самостоятельно, его госпитализировали.

«Я у него спросил: «Ты куда торопился?» Он членораздельно ничего ответить не смог. Либо в состоянии шока, либо под чем-то был», — рассказал владелец одной из машин.

На месте происшествия работали пожарные, медработники и полицейские.

30 мая семь человек получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Пензе. Как сообщается, 31-летний водитель иномарки и его пассажирка получили травмы.