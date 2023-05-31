Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике

Многоразовый космический корабль Crew Dragon с экипажем успешно приводнился в Атлантическом океане после девятидневного пребывания на Международной космической станции (МКС). Об этом в среду, 31 мая, сообщила компания Space-X в своем Twitter-аккаунте.

«Приводнение Dragon подтверждено», — говорится в сообщении.

Компания-разработчик поздравила с возвращением на землю четырех космонавтов: первую женщину-командира МКС Пегги Уитсон, пилота-предпринимателя Джона Шоффнера и двух астронавтов из Саудовской Аравии — Райяну Барнави и Али аль-Карни.

Корабль приводнился в 06:04 (Мск) у побережья Флориды. Накануне, 30 мая, он успешно расстыковался с МКС.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon была запущена 21 мая. Полет осуществляется в рамках коммерческой программы Axiom. На МКС экипаж из четырех человек находился для проведения исследований и научных экспериментов.

Это уже второй коммерческий полет в рамках программы Axiom на МКС. 9 апреля прошлого года в NASA рассказали об успешной состыковке с МКС первого в истории космонавтики экипажа из четырех космических туристов на пилотируемом корабле Crew Dragon. Они должны были провести на орбите 10 дней, в том числе восемь дней на станции, работая совместно с членами экипажа, постоянно находящимися на станции.