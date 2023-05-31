Четыре человека погибли при обстреле птицефабрики в ЛНР со стороны ВФУ

СЦКК: четыре человека погибли и еще 16 пострадали при обстреле птицефабрики в ЛНР со стороны ВФУ

31 мая 2023, 06:26 0

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев