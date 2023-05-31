Четыре человека погибли при обстреле птицефабрики в ЛНР со стороны ВФУ
По предварительной информации, четыре человека погибли и еще 16 пострадали в результате обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ) птицефабрики в поселке Карпаты Луганской Народной Республики (ЛНР) в ночь на 31 мая.
Повреждения также получило само здание птицефабрики, отмечается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
30 мая украинские военные выпустили сразу 35 ракет из реактивных систем залпового огня по двум населенным пунктам в Донецкой Народной Республике. Одновременно было выпущено 15 ракет по городу Горловка и еще 20 ракет по поселку Верхнеторецкое.
Спецоперация, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.