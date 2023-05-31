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В Санкт-Петербурге мужчина пострадал при пожаре в сауне

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Фото: 78.ru
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В Санкт-Петербурге пострадал мужчина при пожаре в сауне, которая находилась в четырехкомнатной квартире. Об этом сообщает 78.ru 31 мая.

Пострадавшего доставили в больницу, ему диагностировали отравление дымом. Инцидент произошел в доходном доме Иоффа в 01:38 по адресу Загородный, 24, лит. А. По словам корреспондента Дмитрия Буткова, жильцы почувствовали запах дыма и покинули дом до приезда экстренных служб.

По информации канала, квартира была коммунальной, но в настоящее время имеет одного собственника.

Кроме того, перекрыта часть Загородного проспекта для автомобилей.

Ранее, 30 мая, в селе Мамоны под Иркутском случился пожар в одном из помещений средней школы, в которой сейчас ведется ремонт. Детей в здании не было, персонал эвакуировался самостоятельно.

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