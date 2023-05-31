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В Санкт-Петербурге мужчина пострадал при пожаре в сауне
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Власти Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском НПЗ
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Кадыров сообщил о передислокации чеченских подразделений в ДНР
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Левин о САУ гвоздика

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