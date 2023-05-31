Постпредство РФ при ООН указало Дюжаррику на цели атаки дронов в Москве

Атака украинских беспилотников, произошедшая в Москве 30 мая, была нацелена на мирных граждан и является террористическим актом. Об этом заявило постпредство РФ при ООН 31 мая в своем Twitter-аккаунте.

Так представительство прокомментировало слова официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика, который заявил, что атаки на Москву и массированные удары в отношении украинских городов не идут в сравнение.

«К сведению офиса официального представителя генсека ООН — атака Киева с применением беспилотников на российскую столицу являлась актом терроризма, который должен быть подвергнут осуждению соответствующим образом на всех уровнях. Эти атаки украинских сил, судя по всему, были направлены исключительно против мирных жителей», — сказано в заявлении постпредства.

Утром 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в нескольких зданиях произошли незначительные разрушения в результате атак БПЛА в Москве. По его словам, в результате инцидентов никто не пострадал.

Минобороны РФ заявило, что всего было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. В Подмосковье средства радиоэлектронной борьбы подавили три из них, еще пять сбил зенитный комплекс «Панцирь-С».

Глава ведомства Сергей Шойгу доложил, что целью атак были объекты гражданской инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее террористической деятельностью киевского режима, указав, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Глава государства отметил, что система ПВО сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать.

При этом 29 мая начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов угрожал России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.