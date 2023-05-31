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Офицер батареи РСЗО «Град» перечислил качества заинтересованного в победе бойца

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Фото: Министерство обороны РФ
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Бойцы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач используют тактику «карусель», а личные качества военнослужащего считают залогом боевого успеха и будущей победы. Работу «Града» по замаскированным позициям украинских боевиков 31 мая показало Минобороны РФ.

Старший офицер батареи с позывным Черешня, настраивая буссоль, чтобы навести РСЗО «Град» на цель и сориентироваться в пространстве, рассказал, что в любом коллективе, в том числе военном, многое зависит от человека.

«Если человеку надо, если он заинтересован, то он что сделает? Он заранее разведает огневые позиции, оборудует заранее место стояния буссоли, сразу же снимет готовые дирекционные углы. И он уже не зависит от магнитной стрелки. Таким образом, мы подготовили расчетами своей батареи около пяти готовых огневых позиций», — рассказал он.

По словам Черешни, батарея во взаимодействии с полком поразила очень много целей. Одними из последних стали склад с вооружением и боеприпасами. До этого было поражение колонны.

«Тогда мы прикрывали наш полк. И 24 единицы техники были уничтожены с дистанции 6 км. Главное — это мобильность и подготовка. Без подготовки нет победы. Поэтому качественная подготовка, отработка навыков, именно это, мне кажется, является залогом будущей победы», — сказал Черешня, награжденный орденом Мужества и медалью Суворова.

Когда разведка обнаружила большое количество националистов на одном из направлений в зоне проведения СВО, «Град» вышел на огневую позицию. Бойцы действуют быстро и четко. По команде открывают огонь. «Грады накрывают пехоту противника. РСЗО стреляют на расстоянии 15 км. Выпускают 122-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды.

После нанесения удара расчеты РСЗО на максимальной скорости покидают огневую позицию. Перезаряжание «Града» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Батареи ЗВО ведут огонь по целям с использованием тактики «карусель» — когда одна батарея выезжает на позиции, другая ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Частая смена позиций и зарядка позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии, пояснили в Минобороны.

Черный бункер: уничтожен командный пункт военной разведки Украины
Удары пришлись по хорошо укрепленным укрытиям, где находились представители спецслужбы, полагают эксперты

Накануне, 30 мая, корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как в окрестностях Угледара российские штурмовые отряды продвигаются при поддержке артиллерии — расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Как только позиции украинских националистов были обработаны огнем «Градов», в бой вступают штурмовые отряды — пехота под прикрытием боевых машин пехоты (БМП).

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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