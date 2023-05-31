«Известия» посетили «забытый фронт» в районе Горловки

«Забытый фронт» — понятие современной военной истории. Так обычно называют участки линии боевого соприкосновения, про которые мало известно. За происходящим там следят только эксперты и сами военные. «Известия» побывали на таком фронте в Донбассе у бойцов 132-й бригады Первого Армейского корпуса.

Классический пример «забытого фронта» — ржевское направление в годы Великой Отечественной войны. С конца 1941 и до начала 1943 года Ржев стал краеугольным камнем всего Восточного фронта. Но долгое время происходившие там события были малоизвестны простым гражданам.

В Донбассе есть свой «забытый фронт» — это горловское или, как его еще называют, дзержинское направление. С одной стороны оно включает в себя бывшую Светлодарскую дугу, а с другой — граничит с Донецкой агломерацией. С 2014 года это были приоритетные направления возможных украинских ударов — на отрезание Горловки от Донецка и на разделение Донецкой и Луганской народных республик.

Горловское направление имеет стратегическое значение. Если украинские боевики смогут прорвать оборону 1-го Донецкого корпуса, они обойдут Донецк и отрежут его от Луганской Народной Республики. А это значит, что российским силам придется оставлять Артемовскую агломерацию и отходить на восток.

Сейчас на этом участке линии боевого соприкосновения относительно спокойно. И это заслуга бойцов 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Они несколько месяцев сдерживают врага. Украинские боевики активно ведут разведку боем, пытаются вклиниться в российскую оборону и взломать ее. Но пока горловские гвардейцы с честью выдерживают все испытания.

«Занимаем оборону по направлению Дзержинска. Личный состав несет боевое дежурство, чтобы не допустить проникновения противника в поселок Зайцево и за ним в Горловку. Наступательных действий он сейчас не ведет, только беспокоящий огонь по позициям», — рассказал офицер 132-й бригады с позывным Аксель.

По его словам, противник чаще применяет легкие минометы и лишь недавно снова подтянул на этот участок передовой РСЗО «Град» и его восточноевропейские аналоги.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 31 мая, в 10:00:

«Работу «Градов» легко узнать — от них земля трясется»