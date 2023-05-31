Белгородский губернатор Гладков: один человек погиб, двое пострадали при обстреле ПВР

В результате обстрела украинскими националистами пункта временного размещения (ПВР) в Шебекинском округе Белгородской области один человек погиб и два пострадали. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Погиб Виталий Алексеевич, охранник этого учреждения. Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Один мужчина с проникающими ранениями брюшной полости, второй — с проникающими ранениями грудной клетки», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале главы региона.

По словам Гладкова, три прямых попадания в санатории пришлись на жилой и административный корпус и на территорию проходной. Украинскими снарядами была пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла. Повреждены в том числе два легковых автомобиля, передает «Газета.Ru».

ПВР в Шебекинском округе был обстрелян радикалами с Украины ранее этим же днем, 30 мая. По данным Гладкова, в пункте размещались жители села Середа, которые уже более года отселены из своего населенного пункта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.