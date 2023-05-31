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Кинематографисты из КНР рассказали о российско-китайских проектах

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Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Золотой ворон»
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Победитель VII Арктического Международного фестиваля «Золотой ворон» фильм режиссера Ван Чуна «Мороженое со вкусом сладкого картофеля» выйдет в российский прокат, а впереди у русских и китайских кинематографистов совместные проекты. Об этом рассказали «Известиям» Ван Чун и члены жюри фестиваля на Чукотке кинодистрибутор Го Сюйяен и продюсер Ли Юань.

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«Наверное, главный посыл фильма — показать, что технологии должны быть нашим инструментом, чтобы сделать жизнь удобной, но ни в коем случае не заменить ее. Если фильм хороший, то и в Китае, и в России зритель одинаково его воспримет. Культура может быть разной, а чувства везде одинаковые», — считает Ван Чун.

Он рассказал, что в процессе будущего российско-китайского сотрудничества не исключает совместной работы на картине двух-трех режиссеров, которые будут дополнять друг друга. Ли Юань добавила, что надеется на интерес к совместному взаимодействию, в особенности со стороны российской Ассоциации детского и молодежного кино.

«Для нас это уникальное событие — показать северным зрителям в крае, где еще стоит зима, наше летнее кино. Мы очень переживали, как они воспримут нашу картину, но все прошло замечательно. Можно сказать, что «Золотой ворон» соединяет сердца и открывает новые горизонты. Мы готовы привезти в Россию еще больше картин», — подчеркнула она.

Го Сюйян заметил, что готов представить китайскому зрителю некоторые фестивальные фильмы.

«В фильмах «Золотого ворона» чувствуется дань уважения традициям, но при этом они не консервативные, в них широко применяются новые формы и методы съемки», — пояснил он.

Кинодеятель считает, что России и Китаю не нужно слишком заботиться об отношении Запада к нашим двум странам. Главное — быть уверенными в своей собственной культуре, подытожил Го Сюйян.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 31 мая, в 10:00

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