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МИД заявил послу Финляндии о закрытии отделений консульства в Петрозаводске и Мурманске

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Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван в российский МИД, где дипломата уведомили о сокращении российско-финляндского консульского присутствия — закрытии отделений петербургского генконсульства в Петрозаводске, Мурманске и канцелярии посольства РФ в Лаппеенранте с 1 июля.

«Финской стороне заявлено об отзыве с той же даты (1 июля. — Ред.) согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, функционировавших с начала 1990-х годов», — уточняется в сообщении пресс-службы российского министерства, опубликованном во вторник, 30 мая.

Такое решение было принято на фоне несоответствия текущего уровня двусторонних отношений консульскому присутствию, пишет «Газета.Ru». Как указали в МИД РФ, речь идет о конфронтационном курсе Финляндии, который негативно сказался на диалоге с российской стороной.

«По инициативе финской стороны свернут двусторонний политдиалог, разрушено многоплановое торгово-экономическое сотрудничество, разорвана сеть побратимских связей городов и регионов, плотного приграничного взаимодействия, прекращено авиационное и железнодорожное сообщение», — отмечается в сообщении.

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Ранее, 17 мая, в МИД Финляндии заявили, что банковские счета представительств страны в России заморожены. Несмотря на это, финляндское внешнеполитическое ведомство сообщило о продолжении работы своих представительств в РФ.

Позднее в МИД России подтвердили ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в Российской Федерации. Ограничения стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны.

Подобные действия стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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