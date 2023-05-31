Москвичка рассказала о повреждениях в своей квартире после атаки дрона

Хозяйка одной из московских квартир, поврежденных в результате атаки беспилотника 30 мая, поделилась с «Известиями» деталями произошедшего. Она рассказала о работе правоохранительных органов и обнаруженных разрушениях в доме.

«Здесь всё в стеклах, я вся в стеклах. Полицейских кто-то из соседей вызвал, буквально где-то в полшестого утра. Я на часы не смотрела, я давай скорее веником собирать (осколки. — Ред.). Я вот эту дрянь, бяку, за крыло взяла и в комнату принесла», — поделилась пострадавшая.

Когда в квартиру зашли правоохранители, они обнаружили на месте происшествия некий цилиндр и уточнили у хозяйки, знает ли она, что это. Получив отрицательный ответ, они попросили ее покинуть помещение.

Сама пострадавшая сказала, что ей не было страшно. Ее мысли были заняты тем, чтобы поскорее убрать осколки разбившегося стекла.

«Честно говоря, я не поняла. У меня спрашивают: «Вы испугались?» А я говорю, что не знаю. Скорей-скорей стекла собирать надо, какое там состояние», — рассказала пенсионерка.

В настоящий момент разбившееся стекло в окне уже заменили. Пострадавшей женщине сообщили, что службы полностью заменят поврежденное окно и подоконник, а также заштукатурят и закрасят отверстия в стенках, появившиеся от осколков после взрыва.

Утром 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в нескольких зданиях произошли незначительные разрушения в результате атак БПЛА в Москве. По его словам, в результате инцидентов никто не пострадал.

Минобороны РФ заявило, что всего было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. В Подмосковье средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили три из них, еще пять сбил зенитный комплекс «Панцирь-С».

Глава ведомства Сергей Шойгу доложил, что целью атак были объекты гражданской инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее террористической деятельностью киевского режима, указав, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Глава государства отметил, что система ПВО сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать.

При этом 29 мая начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов угрожал России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.