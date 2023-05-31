Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР запустила космическую ракету-носитель в южном направлении
Мир
В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России
Мир
Белый дом не поддержал атаки Украины внутри России
Мир
Гросси назвал ситуацию с обеспечением безопасности ЗАЭС крайне хрупкой
Мир
Сергей Лавров прибыл в Мозамбик
Мир
На Украине сообщили о пожаре в Киеве
Мир
В ООН осудили атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Москве
Происшествия
Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону
Происшествия
ВСУ одновременно выпустили 35 ракет из РСЗО по двум населенным пунктам ДНР
Мир
В Гайане задержали школьницу после гибели 20 детей при пожаре
Происшествия
Четыре человека отравились хлором в фитнес-клубе в Москве
Политика
В ГД внесли законопроект о полном запрете на операции по смене пола

Москвичка рассказала о повреждениях в своей квартире после атаки дрона

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хозяйка одной из московских квартир, поврежденных в результате атаки беспилотника 30 мая, поделилась с «Известиями» деталями произошедшего. Она рассказала о работе правоохранительных органов и обнаруженных разрушениях в доме.

«Здесь всё в стеклах, я вся в стеклах. Полицейских кто-то из соседей вызвал, буквально где-то в полшестого утра. Я на часы не смотрела, я давай скорее веником собирать (осколки. — Ред.). Я вот эту дрянь, бяку, за крыло взяла и в комнату принесла», — поделилась пострадавшая.

Когда в квартиру зашли правоохранители, они обнаружили на месте происшествия некий цилиндр и уточнили у хозяйки, знает ли она, что это. Получив отрицательный ответ, они попросили ее покинуть помещение.

Сама пострадавшая сказала, что ей не было страшно. Ее мысли были заняты тем, чтобы поскорее убрать осколки разбившегося стекла.

«Честно говоря, я не поняла. У меня спрашивают: «Вы испугались?» А я говорю, что не знаю. Скорей-скорей стекла собирать надо, какое там состояние», — рассказала пенсионерка.

В настоящий момент разбившееся стекло в окне уже заменили. Пострадавшей женщине сообщили, что службы полностью заменят поврежденное окно и подоконник, а также заштукатурят и закрасят отверстия в стенках, появившиеся от осколков после взрыва.

Запрещенный прилёт: что известно об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье
СК возбудил уголовное дело по статье «Терроризм», Кремль называет организатором киевский режим

Утром 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в нескольких зданиях произошли незначительные разрушения в результате атак БПЛА в Москве. По его словам, в результате инцидентов никто не пострадал.

Минобороны РФ заявило, что всего было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. В Подмосковье средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили три из них, еще пять сбил зенитный комплекс «Панцирь-С».

Глава ведомства Сергей Шойгу доложил, что целью атак были объекты гражданской инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее террористической деятельностью киевского режима, указав, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Глава государства отметил, что система ПВО сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать.

При этом 29 мая начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов угрожал России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023