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В России начнут выпускать оборудование для реанимации и УЗИ

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Фото: ТАСС/Константин Андреев
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Госкорпорация «Ростех» на фоне санкций намерена в четыре раза увеличить долю на рынке медицинского оборудования. Для этого она сформирует единый центр по созданию, продвижению и сервису таких изделий, который будет координировать работу порядка 30 предприятий. В новую линейку продукции войдут диагностическое оборудование, в том числе аппаратура для УЗИ, гинекологии, реанимации, анестезии, неотложной помощи и многое другое, рассказал «Известиям» источник, близкий к «Ростеху».

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«Цель — нарастить долю компании в сегментах присутствия и выйти в список лидеров среди поставщиков изделий для диагностики, хирургии, реанимации, офтальмологии, стоматологии и других направлений медицины. Соответствующие корпоративные процедуры уже стартовали», — пояснил собеседник «Известий».

По его словам, сейчас суммарная доля госкорпорации в тех сегментах продукции, где присутствует «Ростех», не превышает 5%. Но есть задача к 2030 году нарастить ее примерно до 20%.

В перспективе может идти речь о выпуске большой линейки медицинской продукции под единым брендом, принадлежащим «Ростеху», отметил собеседник издания.

В госкорпорации наличие этих планов «Известиям» подтвердили.

«Есть соответствующее решение правления корпорации. В контуре «Ростеха» определена компания, которая будет курировать развитие медицинского приборостроения — это «РТ-Медицинские технологии». Ее гендиректором назначен Сергей Дмитроченко, ранее занимавший должность заместителя гендиректора «Швабе» по продвижению гражданской продукции», — сообщил представитель компании.

Санкции и проблемы с поставками из-за рубежа сегодня создают предпосылки к росту запроса на отечественную продукцию, отметили в «Ростехе». Там добавили, что для российского производителя — это шанс занять ниши, где десятилетиями преобладали зарубежные поставщики.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лечить по-русски: в РФ начнут выпускать технику для реанимации и УЗИ

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