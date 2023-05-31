Эксперт оценил вероятность нанесения ударов по украинским центрам принятия решений

Удары Вооруженных сил РФ по центрам принятия решений украинских националистов — очень важный момент, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Судя по реакции украинской стороны, российские удары были точными и болезненными», — отметил он.

Так эксперт прокомментировал слова президента России Владимира Путина об уничтожении объектов инфраструктуры, в том числе штаба «военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад».

По словам Дандыкина, целями ракетных атак были не только здания.

«Судя по всему, эти хлопцы сидели в бункерах, и удары пришлись в том числе и по ним. Возможно, при этом применяли и гиперзвуковые ракеты «Кинжал», — уточнил он.

Василий Дандыкин отметил, что главные центры принятия решение — в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, где всем командуют. Но исполнители находятся на Украине. По его словам, спутники российской армии отслеживают до метра, где они находятся.

«Думаю, что удары будут продолжаться и завтра, и послезавтра. И это правильное решение, потому что они понимают только одно — силу», — резюмировал эксперт.

В Минобороны России рассказали, что 30 мая в зоне спецоперации вооруженные формирования Украины потеряли не менее 440 человек и 28 единиц техники, включая гаубицы, самоходные артиллерийские установки и боевые бронеавтомобили.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Черный бункер: уничтожен командный пункт военной разведки Украины