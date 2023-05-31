В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде во вторник, 30 мая, прошла акция в поддержку косовских сербов и России перед посольством Германии. О происходящем с места событий рассказал корреспондент «Известий» Семен Еремин.

«Люди перегородили одну из городских улиц в центре, что говорит о решительном настрое этой группы», — сообщил корреспондент.

Также Еремин отметил, что на демонстрацию вышла в основном молодежь. По его мнению, место проведения акции — посольство Германии — выбрано из-за удобства, так как оно находится в центре города.

«Сербы после бомбардировок 1999 года страны НАТО не разделяют по степени ответственности за содеянное и за те последствия, которые страна переживает до сих пор», — рассказал Еремин.

30 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс направит еще 700 военных в Косово. Он отметил, что силы военного блока в Косово предпримут все необходимые шаги для обеспечения безопасности населения края.

Накануне, 29 мая, представители KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово) атаковали сербов в Косово. Были слышны стрельба и звуки ударных бомб, а также был использован слезоточивый газ. Более 50 человек получили травмы. В ходе столкновений пострадали 14 граждан Италии из числа военных международных сил под руководством НАТО. Тогда же сообщалось о раненых военных KFOR из Венгрии и Молдавии.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Президент Сербии Александр Вучич назвал целью Приштины столкновение Сербии с НАТО. Он заявил, что обострение ситуации в Косово и Метохии может дойти до серьезного конфликта.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.