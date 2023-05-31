Реклама
Прямой эфир
Мир
Гросси назвал ситуацию с обеспечением безопасности ЗАЭС крайне хрупкой
Мир
Сергей Лавров прибыл в Мозамбик
Мир
На Украине сообщили о пожаре в Киеве
Мир
В ООН осудили атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Москве
Происшествия
Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону
Происшествия
ВСУ одновременно выпустили 35 ракет из РСЗО по двум населенным пунктам ДНР
Мир
В Гайане задержали школьницу после гибели 20 детей при пожаре
Происшествия
Четыре человека отравились хлором в фитнес-клубе в Москве
Политика
В ГД внесли законопроект о полном запрете на операции по смене пола
Общество
СК возбудил дело после обрушения трибун в Ростове-на-Дону
Наука и техника
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и направился на Землю
Политика
В МИД РФ вызвали посла Финляндии в России
Сюжет:

В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белграде во вторник, 30 мая, прошла акция в поддержку косовских сербов и России перед посольством Германии. О происходящем с места событий рассказал корреспондент «Известий» Семен Еремин.

«Люди перегородили одну из городских улиц в центре, что говорит о решительном настрое этой группы», — сообщил корреспондент.

Также Еремин отметил, что на демонстрацию вышла в основном молодежь. По его мнению, место проведения акции — посольство Германии — выбрано из-за удобства, так как оно находится в центре города.

«Сербы после бомбардировок 1999 года страны НАТО не разделяют по степени ответственности за содеянное и за те последствия, которые страна переживает до сих пор», — рассказал Еремин.

Летнее обострение: возможен ли компромисс между Белградом и Приштиной
НАТО направило дополнительные силы в непризнанную республику

30 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс направит еще 700 военных в Косово. Он отметил, что силы военного блока в Косово предпримут все необходимые шаги для обеспечения безопасности населения края.

Накануне, 29 мая, представители KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово) атаковали сербов в Косово. Были слышны стрельба и звуки ударных бомб, а также был использован слезоточивый газ. Более 50 человек получили травмы. В ходе столкновений пострадали 14 граждан Италии из числа военных международных сил под руководством НАТО. Тогда же сообщалось о раненых военных KFOR из Венгрии и Молдавии.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Президент Сербии Александр Вучич назвал целью Приштины столкновение Сербии с НАТО. Он заявил, что обострение ситуации в Косово и Метохии может дойти до серьезного конфликта.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023