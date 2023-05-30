Запрещенный в служении протоиерей Калинин госпитализирован с сердечным приступом

Запрещенный в служении протоиерей Леонид Калинин попал в московскую больницу с сердечным приступом. Об этом он рассказал во вторник, 30 мая, «РИА Новости».

«Сегодня утром всё было хорошо. А потом стало давить сильно грудь, я не гипертоник, не понял что. А потом пришлось вызывать «скорую», у меня давление 220 на 110, попросил отвезти в больницу», — рассказал он.

По информации агентства, в медучреждении он пробудет минимум до утра.

27 мая Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл запретил в служении и освободил от занимаемых должностей протоиерея Леонида Калинина. Уточнялось, что он был отстранен за препятствия, которые совершил при передаче иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя.

«Троица» — произведение иконописца Андрея Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.