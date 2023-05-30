Реклама
Прямой эфир
Мир
Гросси назвал ситуацию с обеспечением безопасности ЗАЭС крайне хрупкой
Мир
Сергей Лавров прибыл в Мозамбик
Мир
На Украине сообщили о пожаре в Киеве
Мир
В ООН осудили атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Москве
Происшествия
Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону
Происшествия
ВСУ одновременно выпустили 35 ракет из РСЗО по двум населенным пунктам ДНР
Мир
В Гайане задержали школьницу после гибели 20 детей при пожаре
Происшествия
Четыре человека отравились хлором в фитнес-клубе в Москве
Политика
В ГД внесли законопроект о полном запрете на операции по смене пола
Общество
СК возбудил дело после обрушения трибун в Ростове-на-Дону
Наука и техника
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и направился на Землю
Политика
В МИД РФ вызвали посла Финляндии в России

Запрещенный в служении протоиерей Калинин госпитализирован с сердечным приступом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запрещенный в служении протоиерей Леонид Калинин попал в московскую больницу с сердечным приступом. Об этом он рассказал во вторник, 30 мая, «РИА Новости».

«Сегодня утром всё было хорошо. А потом стало давить сильно грудь, я не гипертоник, не понял что. А потом пришлось вызывать «скорую», у меня давление 220 на 110, попросил отвезти в больницу», — рассказал он.

По информации агентства, в медучреждении он пробудет минимум до утра.

Дорога к храму: как советское государство шагнуло навстречу православным
35 лет назад в Кремле состоялась встреча Михаила Горбачева с патриархом Пименом

27 мая Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл запретил в служении и освободил от занимаемых должностей протоиерея Леонида Калинина. Уточнялось, что он был отстранен за препятствия, которые совершил при передаче иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя.

«Троица» — произведение иконописца Андрея Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023