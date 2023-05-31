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В Тульской области возбудили дело против подозреваемого в серийном поджоге домов

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Фото: СК РФ
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Местного жителя города Донской в Тульской области подозревают в совершении серийных поджогов жилых домов, в результате чего погибла женщина и пострадал мужчина. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, сообщили 30 мая следователи регионального управления Следственного комитета РФ.

«Следователями СК и сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области была установлена причастность 28-летнего ранее судимого за совершение аналогичного преступления местного жителя к совершению поджога. Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи уточнили, что ночью 30 мая мужчина совершил поджоги четырех домов в микрорайоне Северо-Задонск. Возгорание произошло в трех домах на улице Ленина и в одном многоквартирном жилом доме по ул. Горького, где в результате пожара погибла 60-летняя женщина и пострадал мужчина 1957 года рождения — его госпитализировали.

Уголовное дело против подозреваемого возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство и покушение на умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное общеопасным способом»), добавили в СКР.

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Также 30 мая в Красноярском крае произошло возгорание на лесопилке. Как сообщило МЧС России, пожар произошел в помещении площадью 100 кв. м и его удалось ликвидировать.

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