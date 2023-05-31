Пентагон назвал дату объявления нового пакета военной помощи Украине

США намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $300 млн в среду, 31 мая.

«Рассчитываем объявить об этом завтра», — ответил во вторник, 30 мая, представитель Пентагона на соответствующий вопрос «РИА Новости».

21 мая Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине в области безопасности на сумму до $375 млн для покрытия важнейших потребностей. По данным американского военного ведомства, с конца февраля 2022 года США выделили в общей сложности более $36,9 млрд. Позже агентство Reuters сообщило, что из-за бухгалтерской ошибки в отчете Пентагона военная помощь Украине была завышена на $3 млрд.

25 мая агентство Reuters заявило, что администрация США объявит о выделении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $300 млн. Тогда указывалось, что в пакет будут включены управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также снаряды для систем противовоздушной обороны.

До этого, в начале мая, госсекретарь США Энтони Блинкен 3 мая распорядился выделить пакет военной помощи Украине стоимостью $300 млн. При этом тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% запрошенной военной помощи. Вместе с тем он отметил, что поставки продолжатся и Киев получит дополнительные пакеты вооружений.

Еще в апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и союзники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с РФ и КНР. По словам главы Минобороны, конфликт на Украине только подтверждает цель Вашингтона и его союзников — провокацию других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.