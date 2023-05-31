Реклама
Прямой эфир
Мир
Гросси назвал ситуацию с обеспечением безопасности ЗАЭС крайне хрупкой
Мир
Сергей Лавров прибыл в Мозамбик
Мир
На Украине сообщили о пожаре в Киеве
Мир
В ООН осудили атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Москве
Происшествия
Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону
Происшествия
ВСУ одновременно выпустили 35 ракет из РСЗО по двум населенным пунктам ДНР
Мир
В Гайане задержали школьницу после гибели 20 детей при пожаре
Происшествия
Четыре человека отравились хлором в фитнес-клубе в Москве
Политика
В ГД внесли законопроект о полном запрете на операции по смене пола
Общество
СК возбудил дело после обрушения трибун в Ростове-на-Дону
Наука и техника
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и направился на Землю
Политика
В МИД РФ вызвали посла Финляндии в России
Сюжет:

Пентагон назвал дату объявления нового пакета военной помощи Украине

«РИА Новости»: о выделении нового пакета помощи Украине Пентагон объявит 31 мая
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $300 млн в среду, 31 мая.

«Рассчитываем объявить об этом завтра», — ответил во вторник, 30 мая, представитель Пентагона на соответствующий вопрос «РИА Новости».

21 мая Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине в области безопасности на сумму до $375 млн для покрытия важнейших потребностей. По данным американского военного ведомства, с конца февраля 2022 года США выделили в общей сложности более $36,9 млрд. Позже агентство Reuters сообщило, что из-за бухгалтерской ошибки в отчете Пентагона военная помощь Украине была завышена на $3 млрд.

Технический нокдаун: оружие и боеприпасы ВФУ уничтожаются на складах
ВС РФ проводят операцию по снижению ударной мощи украинской группировки, считают эксперты

25 мая агентство Reuters заявило, что администрация США объявит о выделении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $300 млн. Тогда указывалось, что в пакет будут включены управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также снаряды для систем противовоздушной обороны.

До этого, в начале мая, госсекретарь США Энтони Блинкен 3 мая распорядился выделить пакет военной помощи Украине стоимостью $300 млн. При этом тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% запрошенной военной помощи. Вместе с тем он отметил, что поставки продолжатся и Киев получит дополнительные пакеты вооружений.

Еще в апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и союзники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с РФ и КНР. По словам главы Минобороны, конфликт на Украине только подтверждает цель Вашингтона и его союзников — провокацию других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023