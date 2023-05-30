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Опубликованы кадры с места обстрела ВСУ пункта временного размещения под Белгородом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова во вторник, 30 мая, поделилась кадрами обстрела украинскими боевиками пункта временного размещения жителей Шебекино Белгородской области.

«Это одно из самых поврежденных зданий. Здесь располагается жилой корпус. Здесь находились люди. Вот такое ощущение, что били целенаправленно по тем местам, где могут быть жертвы и пострадавшие», — отметила журналист.

Один из нарядов упал во двор жилого дома, в результате чего повреждения получили будка охраны и припаркованный автомобиль.

«По звуку три пушки работало. Одна дальняя, две ближние. Как будто на поле они здесь [рядом] стояли. Вот там два прилета — в жилой дом попали», — сообщил очевидец.

Об обстреле пункта украинскими боевиками ранее в этот день сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Обо всех посторонних тут же сообщаем — время-то непростое»
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Есть погибшие и раненые.

Гладков 29 мая заявил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Графовка погиб мужчина. Глава региона дополнил, что в 10 частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасады и заборы, повреждены хозпостройки. Также ВСУ обстреляли населенные пункты Шебекино, Муром и Новая Таволжанка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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