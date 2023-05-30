ВСУ одновременно выпустили 35 ракет из РСЗО по двум населенным пунктам ДНР

Украинские военные выпустили сразу 35 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по двум населенным пунктам в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 мая сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) был произведен в 20:10. Одновременно было выпущено 15 ракет по городу Горловка и еще 20 ракет по поселку Верхнеторецкое.

По информации мэра Горловки Ивана Приходько, украинские снаряды разрывались в Никитовском районе города, а также за трассой Горловка — Ясиноватая.

Ранее 30 мая сообщалось, что украинские националисты вновь обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив по нему пять ракет. Снаряды были выпущены в 10:45 по направлению к поселку Нетайлово в Киевском районе города.

Также же ВСУ обстреляли поселок Уманское в том же районе Донецка. А утром нанесли удары по Горловке пятью снарядами калибра 152 мм, а также по Орловке и Ясиноватой — в общей сложности выпустив 18 снарядов калибра 155 мм.

Спецоперация, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.