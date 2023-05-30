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Блинкен анонсировал новые меры по ужесточению экспорта в отношении РФ

Блинкен: США в среду объявят о новых санкциях в отношении России, в том числе экспортных
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вскоре примет новые меры по ужесточению экспортного контроля в отношении России, которые будут касаться технологий производства беспилотников.

На пресс-конференции в ходе визита в Швецию 30 мая Блинкен уточнил, что Штаты огласят новые антироссийские санкции в среду, 31 мая.

Часть из них будут касаться ужесточения экспортного контроля за технологиями, используемыми при производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам госсекретаря, меры также будут направлены на противодействие российской дезинформации с целью защитить правозащитников в интернете.

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Ранее, в апреле, министерство торговли США внесло в свой черный список 10 юридических лиц из России, 12 — из Китая, а также по одному из Турции, Армении и Сирии.

В том же месяце Вашингтон ввел дополнительные санкции в отношении десятков юридических и физических лиц из России и ряда других стран.

Всего под новые ограничения попали 34 физических лица и несколько десятков юридических лиц из России, а также некоторые граждане из Венгрии и Кипра. Кроме того, ряд компаний, базирующихся на острове, также попал под санкции.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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