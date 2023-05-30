В Гайане задержали школьницу после гибели 20 детей при пожаре
Власти Гайаны предъявили обвинения в поджоге женского общежития школы, в котором погибло 20 детей, 15-летней ученице.
На данный момент девушка находится центре содержания несовершеннолетних, а рассмотрение дела отложено до 4 июля для дачи показаний, сообщила во вторник, 29 мая, газета Stabroek News со ссылкой на местную полицию.
По ее данным, обвиняемая в понедельник, 29 мая, подключилась к заседанию суда по видеосвязи. В официальном отчете говорится, что «студентка подозревается в том, что устроила разрушительный пожар, потому что у нее отобрали сотовый телефон».
Последняя, 20-я жертва пожара скончалась от полученных ожогов в больнице Джорджтауна утром 30 мая. Одна пострадавшая всё еще находится в критическом состоянии.
Пожар произошел в ночь на понедельник, 22 мая, в общежитии средней школы в гайанском городе Мадия.